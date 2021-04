Die Polizei zeigt starke Präsenz in der Chemnitzer Innenstadt. Nachdem das Demoverbot auch vom OVG bestätigt wurde, haben sich bislang noch keine Demonstrantrierenden vor dem Karl-Marx-Kopf versammelt. In der Nacht wurde der Platz als Zeichen des Gegenprotests mit Kreidebotschaften versehen. Aktivisten schrieben dabei die aktuelle Zahl der Corona-Toten in Deutschland auf den Sockel des Karl-Marx-Monuments.

Seit knapp eineinhalb Jahren ist weltweit Krise angesagt, ein Ende ist nur schwer in Sicht. Doch was würden eigentlich die alten Philosophen dazu sagen? Haben die nicht immer einen guten Rat, ein gutes Rezept oder eine beruhigende Weisheit parat? Die Leipziger Schaubühne Lindenfels lässt die Philosophen Marc Aurel (121 n. Chr. - 180 n. Chr.), Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) und Edmund Husserl (1859 - 1938) - vertreten von Geisteswissenschaftlern aus Leipzig und Halle - miteinander diskutieren.

Der Philosoph Friedrich Nietzsche war der Meinung "Was uns nicht unbringt, macht uns härter" - hier sein Denkmal in Naumburg. Bildrechte: imago images/Olaf Döring

Der Wochenwert der Corona-Neuinfektionen ist in Sachsen wieder leicht gestiegen. Das RKI gab am Sonnabend die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 213 an, am Freitag waren es 210. Sachsen bleibt damit hinter Thüringen (220) das am stärksten betroffene Bundesland. Bundesweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 164.