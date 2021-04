09:30 Uhr | 42 Verdachtsfälle von Thrombosen nach Impfung mit Astrazeneca

Nach einer Impfung mit Astrazeneca sind in Deutschland bislang 42 Verdachtsfälle von Hirnvenen-Thrombosen registriert worden. Das meldet das Paul-Ehrlich-Institut. Demnach waren vor allem Frauen im Alter bis 63 Jahre betroffen. Es gab acht Todesfälle. Bis Anfang April wurden in Deutschland über 2,9 Millionen Impfungen mit Astrazeneca durchgeführt. Das Präparat wird inzwischen fast nur noch bei Menschen eingesetzt die älter als 60 Jahre sind. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft derzeit auch Thrombose-Fälle nach Impfungen mit dem Corona-Wirkstoff von Johnson & Johnson in den USA.

08:58 Uhr | RKI meldet Inzidenzwert von 182 für Sachsen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt bundesweit auf einem hohen Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es 24.097 Fälle binnen eines Tages, am Freitag wurden 25.500 Fälle gemeldet. Die Wocheninzidenz stieg im Vergleich zum Freitag auf 120,6 (110).

Auch für Sachsen meldete das RKI mit 182 einen höheren Inzidenzwert. Der Vogtlandkreis gehört mit einer Inzidenz von 299 weiter zu den am meisten betroffenen Landkreisen im Bundesgebiet. Mit einer Inzidenz von 563 bzw. 472 sind die Stadt und der Landkreis Hof die traurigen Spitzenreiter.



Nach Angaben des sächsischen Sozialministeriums stieg auch die Zahl der Covid-Patienten auf den Normalstationen auf 1.127 (am Vortag 1.116). Ab einer Belegung von 1.300 Betten müssten laut aktueller sächsischer Corona-Schutzverordnung die derzeitigen Lockerungen rückgängig gemacht werden.

Der Zoo in Dresden bietet bis auf Weiteres an den Wochenenden kostenlose Corona-Schnelltests für seine Besucher an. Ein negatives Testergebnis ist neben einem vorab gebuchten Online-Ticket Voraussetzung für den Zutritt zum Zoo. Die Besucher können den Nachweis auch über einen zuvor in einem Testcenter absolvierten Schnelltest oder einen Selbsttest erbringen. Deren Ergebnisse dürften jedoch nicht älter als 24 Stunden sein. Kinder unter 7 Jahren sind von der Testpflicht befreit.



Die Schnelltests am Zoo werden auf einem extra abgesperrten Bereich des Parkplatzes von einem mobilen Testcenter angeboten, das vom Gesundheitsamt der Stadt zertifiziert ist. Besucher müssen ihre Gesundheitskarte mitbringen, um das Angebot wahrnehmen zu können. Das Ergebnis soll innerhalb von 15 bis 20 Minuten vorliegen. Das Testteam ist laut Zoo am Samstag und Sonntag von 8:30 bis 16 Uhr einsatzbereit.

08:03 Uhr | Lange Schlange vor Corona-Testzentrum im Dresdner Kulturpalast