10:03 Uhr | Weniger Auslandsaufenthälte bei Studierenden

Trotz Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen wegen der anhaltenden Pandemie gehen sächsische Studierende weiter zeitweise zum Studium ins Ausland. Verglichen mit dem Herbstsemester des Vorjahres ist deren Zahl jedoch deutlich zurückgegangen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Universitäten ergab.

Grundsätzlich raten wir dringend von Ausreisen in Corona-Risikogebiete ab, oder wenn eine Corona-Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht. Michael Flacke Sprecher Deutscher Akademischer Austauschdienst

Wie Mario Steinebach, Sprecher der TU Chemnitz, mitteilte, ist das Auslandsstudium jedoch stark vom Pandemiegeschehen und den im Zielland dazu geltenden Regelungen abhängig. Nicht selten stehe ein Quarantäne am Anfang des Auslandsaufenthalts und Lehrveranstaltungen fänden auch an Partnerhochschulen oft kombiniert als Präsenz- und Internetangebot oder rein virtuell statt, so Steinebach.

09:25 Uhr | Marburger Bund drängt auf Notbremse

Die Ärztevereinigung Marburger Bund warnt wegen der steigenden Corona-Infektionen vor Lockerungen. Wie die Vorsitzende Susanne Johna der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte, muss definitiv die vereinbarte Notbremse gezogen werden. Ausnahmen dürfe es nicht geben. Johna rechnet zu Ostern mit einer noch kritischeren Lage als zum Jahreswechsel. Der Puffer auf den Intensivstationen werde rasant wegschmelzen. Durch die Virus-Mutationen erhöhe sich das Risiko eines Krankenhausaufenthaltes um 60 Prozent. Auch die Sterblichkeit sei um 60 Prozent höher.

09:03 Uhr | Sachsens Unternehmer fordern staatliche Existenzsicherung

Der sächsische Unternehmerverband fordert in der Coronakrise eine staatliche Existenzsicherung für Selbstständige und Gewerbetreibende. Verbandspräsident Dietrich Enk nannte bei MDR AKTUELL als Vorbild das Land Berlin. Dort sollen Kleinunternehmer ab Mai mit monatlich 1.000 Euro unterstützt werden. Enk sagte, einen Schritt in diese Richtung wünsche er sich auch in Sachsen. Nach einem Jahr Pandemie seien bei vielen die Reserven aufgebraucht. Deshalb müsse man jetzt auch über Unternehmer-Löhne diskutieren. Die Wirtschaftsministerien von Sachsen und Sachsen-Anhalt wollten sich nicht zu dem Thema äußern. Aus Thüringen hieß es, ein Unternehmerlohn müsse vom Bund finanziert werden.

Die sächsische Landesärztekammer verfolgt mehrere Hinweise, nach denen Ärzte im Freistaat gegen Corona-Regeln verstoßen oder falsche Atteste ausgestellt haben sollen. Wie die Kammersprecherin Knut Köhler mitteilte, gibt es bisher 60 Meldungen, wobei auf einen Arzt mehrere entfallen könnten. Verstöße gegen den Infektionsschutz würden an die Gesundheitsämter weitergeleitet - bisher seien das zwölf Meldungen gewesen. Zudem gebe es vier Fälle, die zu Strafanzeigen geführt hätten. Nach Einschätzung der Landesärztekammer handelt es sich jedoch um Einzelfälle, da in Sachsen mehr als 18 400 Ärzte tätig sind, so Köhler.

08:37 Uhr | Kolumne von Schriftsteller Marcel Beyer zu einem Jahr Lockdown