Die aktuellen Corona-Regeln sorgen zunehmend für Verwirrung. So ist der Zoo in Leipzig geschlossen, obwohl er eigentlich geöffnet sein dürfte. Der Zoo in Hoyerswerda ist wiederum geöffnet, obwohl er geschlossen sein müsste. Ähnlich ist die Lage bei den Kitas. Während sie ab Montag fast überall in Sachsen schließen, bleiben sie im Landkreis Leipzig trotz einer Inzidenz von deutlich über 100 geöffnet. Gar nicht so einfach, da den Überlick zu behalten. Wir haben uns einmal umgehört, was die Gründe dafür sind.