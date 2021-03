Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, hat vor einer schwindenden Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in den Kommunen gewarnt. "Ich mache mir Sorgen, dass die Corona-Politik von Bund und Ländern die Unterstützung vor Ort verliert - auch bei den Oberbürgermeistern, sagte das Leipziger Stadtoberhaupt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Geschlossenheit werde brüchig. Besonders nach der bisher letzten Bund-Länder-Runde habe es viel Frust gegeben, sagte der SPD-Politiker - vor allem, weil die Kommunen vor Entscheidungen nicht einmal gefragt würden. Jung forderte, künftig nicht nur auf Grundlage der Inzidenzwerte zu entscheiden. Er schlug einen neuen Corona-Indikator vor, der auch die Impfquote, die Belastung der Intensivstationen und die Fallsterblichkeit berücksichtigt. Zudem sprach er sich für einen europaweiten Impfpass aus.

Die Polizei hat in Aue-Bad Schlema eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgelöst. Nach Angaben der Behörde war die Versammlung mit einer angemeldeten Teilnehmerzahl von 350 genehmigt worden. Tatsächlich seien im Bereich den Auer Marktplatzes gestern Nachmittag jedoch rund 1.000 Teilnehmer zusammengekommen. Viele von ihnen hielten sich demnach nicht an die Abstandsregeln und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Demonstranten blieben laut Polizei auch nach der Auflösung der Veranstaltung vor Ort und zogen schließlich durch die Innenstadt. Erst nach zwei Stunden hätten sich die Menschen schließlich zerstreut. Die Polizei ermittlelt gegen den Versammlungsleiter wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die Corona-Schutzverordnung sowie gegen einen 15-Jährigen und einen noch Unbekannten wegen tätlicher Angriffe auf Polizisten. Insgesamt waren 165 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Zahl der wöchentlich nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat bundesweit wieder den Grenzwert von 100 überschritten. Das Robert-Koch-Institut gab die Inzidenz am Morgen mit 103,9 an.



Auch in Sachsen setzt sich der Anstieg unvermindert fort. Hier liegt die Wocheninzidenz inzwischen über 145 - der zweithöchste Wert nach Thüringen. Spitzenreiter im Freistaat ist weiter der Vogtlandkreis mit mittlerweile 376, die Kreise Nordsachsen und Zwickau liegen über 200. Unter der wichtigen Marke von 100 befinden sich nur noch die Städte Leipzig und Dresden.