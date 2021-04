In der Corona-Pandemie arbeiten viele Studierende zu Hause oder im Wohnheim, statt in den Hochschulen. Die meisten Veranstaltungen finden online statt. Trotzdem bleiben die Semesterbeiträge konstant. Jungen Akademikerinnen und Akademiker können nicht auf reduzierte Semesterbeiträge hoffen. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei Universitäten, Studentenwerken und Studentenräten. Demnach werden die Beiträge gebraucht, um die Leistungen der Studentenwerke und der studentischen Selbstverwaltung aufrecht zu erhalten, hieß es. Auch das Semesterticket für eine vergünstigte Nutzung des Nahverkehrs müsste finanziert werden.

An der TU Dresden liegt der Semesterbeitrag derzeit bei 276,10 Euro, an der Universität Leipzig bei 235 Euro und an der TU Chemnitz bei 269,73 Euro. Michael Mohr vom Studentenwerk Leipzig sagte, dass mit weniger Veranstaltungen an der Uni auch die Nachfrage in den Mensen und Cafeterien sank. Dafür sei der Bedarf an Studienfinanzierungshilfen, sozialer und psychosozialer Beratung, Rechtsberatung oder auch Jobvermittlung deutlich gestiegen.