Leipzig ist bezogen auf die Sieben-Tage-Inzidenz Musterschüler in der Corona-Krise in Sachsen. Zur Belohnung winkt eine baldige Öffnung der Außengastronomie. Wenn der Trend sinkender Infektionszahlen anhält, kann es laut einem Stadtsprecher am Freitag so weit sein - also nach dem Himmelfahrtstag. Die Gastronomen bereiten ihre Terrassen und Biergärten vor. Gäste müssen aber auch im Falle einer Öffnung weiterhin strenge Regeln einhalten.