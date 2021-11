Ab Montag tritt eine neue Verordnung in Kraft. Dann gilt zum Beispiel für Innengastronomie, Kulturveranstaltungen und Großveranstaltungen die 2G-Pflicht. Um eine schnellere Reaktion auf steigende Infektionszahlen zu ermöglichen, soll in der neuen Verordnung außerdem eine 3+2-Regel eingeführt werden. Das heißt: Wird der niedrigere Inzidenz-Schwellenwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen erreicht, treten am übernächsten Tag Lockerungen ein. Wird der höhere Inzidenz-Schwellenwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen erreicht, treten Verschärfungen am übernächsten Tag in Kraft. Bislang galt eine 5+2-Regel.