Zwischenzeitlich seien die Infektionszahlen an den sächsischen Schulen zurückgegangen, teilte das Ministerium in Dresden mit. Demnach wurden in der Woche vom 29. November bis 5. Dezember 6.451 Infektionen bei Schülern und 439 bei Lehrerinnen und Lehrern erfasst. In der Woche zuvor waren es 7.761 beziehungsweise 591. Diese positive Entwicklung spiegele sich auch bei Schulschließungen wider, hieß es.