Die SPD in Sachsen hat sich gegen vorgezogene Weihnachtsferien in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bildung, Gerald Eisenblätter (SPD), sagte am Sonntag, dass vorgezogene Ferien nicht die Lösung seien. "Das konnten wir aus dem letzten Jahr lernen. Einige Familien wurden mit der Situation schlichtweg überfordert. Wir sollten sie nicht erneut in eine solche Situation bringen." Stattdessen sprach er sich für drei fakultative Tage mit fächerverbindendem Projektunterricht oder individuellem Förderunterricht aus.

Am Montag will der Sächsische Landtag in einer Sondersitzung über die Feststellung der epidemischen Lage im Freistaat entscheiden. Die Landesregierung hatte in ihrem Antrag zur Sondersitzung wiederholt auf die dramatische Lage aufmerksam gemacht. Mit der Feststellung der epidemischen Lage will die Regierung Rechtssicherheit für eine Fortsetzung bestehender Einschränkungen des öffentlichen Lebens und deren mögliche Erweiterungen erlangen. Die Diskussion vorgezogener Weihnachtsferien könnte Teil der Debatte sein.