Viele freuen sich schon auf die Weihnachtsmärkte im Advent, wie diese Frauen in Chemnitz. Bildrechte: dpa

In vielen Städten hat in den vergangenen Tagen bereits der Aufbau der Weihnachtsmarktstände begonnen. Laut der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung dürfen diese auch dann noch stattfinden, wenn die Überlastungsstufe durch Belegung der Krankenhausbetten erreicht werden sollte.

In der Vorwarn- und Überlastungsstufe müssen die Weihnachtsmärkte in sogenannte Verweil- und Flanierbereiche aufgeteilt werden.

Die Coronaregeln für Weihnachtsmärkte gelten auch für Bergparaden in Sachsen. In Seiffen findet traditionell auch eine Bergparade statt. Bildrechte: dpa

Falls die Vorwarnstufe bei der Bettenbelegung in den Kliniken Sachsens unterschritten wird, können auch für die Verweilbereiche mit mehr als 1.000 Gästen Ausnahmen von der Kontakterfassung, 2G-Regelung und Maskenpflicht zugelassen werden.

In Weißwasser wird es auch in diesem Advent keinen Weihnachtsmarkt geben. Die Organisatoren haben den für Anfang Dezember geplanten "Weihnachtsmarkt in der Glasmacherstadt" abgesagt. Nach Prüfung und Abwägung mehrerer Varianten sind der Stadtverein und das Soziokulturelle Zentrum Telux zum Schluss gelangt, dass die Risiken nicht vertretbar seien. Die Umsetzung nach den Regeln der Corona-Schutzverordnung sei für den Weihnachtsmarkt Weißwasser keine Option, hieß es.