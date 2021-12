In Sachsen wird der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester in diesem Jahr - wie auch in allen anderen Bundesländern - erneut verboten. Das sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer nach der gemeinsamen Konferenz mit Bund und Ländern. An publikumsträchtigen Plätzen soll es zudem ein Feuerwerksverbot geben. Das Verbot sei notwendig, um die Kliniken nicht zusätzlich zu belasten, so Kretschmer. Für betroffene Unternehmen ist eine Kompensation im Rahmen der geplanten Wirtschaftshilfen vorgesehen.