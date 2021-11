Aufgrund des dramatischen Corona-Infektionsgeschehens hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei einer Regierungserklärung im Landtag weitere harte Einschnitte angekündigt. Er sprach am Donnerstag von einem "harten und klaren Wellenbrecher" für zwei oder drei Wochen. Das Wort "Lockdown" hat er dabei vermieden. Ein 14-tägiger Lockdown war am Mittwochabend bei einer digitalen Diskussionsrunde von Michael Albrecht, dem Klinikkoordinator Sachsens, gefordert worden.

Es gelte auch noch die Beschlussfassung im Bundestag und im Bundesrat abzuwarten, sagte Kretschmer in der Regierungserklärung. Der Bundestag will am Donnerstag über das neue Infektionsschutzgesetz befinden. Kretschmer verwies auf den extrem hohen Wert der Wocheninzidenz in Sachsen, den das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit 761,4 angab.