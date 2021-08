Eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz, wie bei anderen Viren kann es trotzdem zu Infektionen kommen. Die Impfstoffe mindern jedoch das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, deutlich.



Ministerin Köpping kündigte am Dienstag an, auf Impfskeptiker gezielt zugehen zu wollen. Das soll auf der Grundlage soziodemografischer Daten erfolgen. "Wir werden uns demnächst direkt an die Haushalte wenden, wo wir die Zielgruppe vieler noch nicht geimpfter Menschen vermuten." Dafür vorbereitet seien unter anderem eine Postwurfsendung, Anzeigen in Tages- und Wochenpresse sowie Social-Media-Filme.

Eine Studie hat ergeben, dass die meisten Impfskeptiker ein geringes Einkommen haben, zwischen 31 und 40 Jahre alt sind und und Parteiensympathie für die AfD hegen. Bildrechte: imago images/Ikon Images