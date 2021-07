Ministeriums-Sprecher Dirk Reelfs verweist auf die Einschätzungen des Umweltbundesamtes. Danach sind die Luftfilteranlagen vor allem in Unterrichtsräumen mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit sinnvoll. Da mobile Luftreinigungsgeräte nicht das in Klassenräumen anfallende Kohlendioxid (CO2) und den Wasserdampf aus der Raumluft entfernten, könnten "sie nicht als vollständiger Ersatz für Lüftungsmaßnahmen eingesetzt werden". Das Amt empfehle daher "die Fensterlüftung als prioritäre Maßnahme".

Die Bundesregierung will den Ländern insgesamt 200 Millionen Euro für den Einbau mobiler Luftfilter zur Verfügung stellen, für Sachsen werden etwa zehn Millionen Euro zur Verfügung stehen. Antragsberechtigt sind aber nur Einrichtungen, in denen Kinder unter 12 Jahren betreut werden, weil ihnen in absehbarer Zeit kein Impfangebot gemacht werden kann. Gefördert wird die Anschaffung von mobilen Luftfiltern außerdem nur für Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit. Das Kultusministerium in Sachsen geht jedoch davon aus, dass derartige Räume in Pandemiezeiten aufgrund der ungünstigen Belüftungsmöglichkeit ohnehin nicht oder kaum genutzt wurden und werden.