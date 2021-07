Die Inzidenz in Sachsen ist leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies am Sonnabend die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 6,3 aus. Am Freitag lag der Wert bei 6,7.

Dabei liegt der Wert in Dresden erstmals nach sechs Tagen wieder unter zehn. Sollte dies bis Donnerstag durchgehend so bleiben, würden die seit Sonnabend geltenden Beschränkungen kommendes Wochenende wieder aufgehoben. In Leipzig liegt die Inzidenz den vierten Tag in Folge über zehn. Damit drohen in der Stadt ab Dienstag unter anderem wieder Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht beim Einkaufen, sollte sich der Trend fortsetzen.