Die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen haben am Montag 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind 19 Fälle mehr als am Sonntag, allerdings fünf weniger als am Montag vergangener Woche (19.7.2021). Die meisten Fälle meldet die Stadt Leipzig mit 10 neuen Infektionen. In Dresden sowie in den Landkreisen Meißen und Zwickau gab es keine neuen Fälle.