Corona-Zahlen aktuell Corona-Inzidenz in Sachsen wieder leicht gesunken

Hauptinhalt

Das Coronavirus grassiert weiter in Sachsen, die Inzidenzen sind aber wieder leicht gesunken. Die Wocheninzidenz im Freistaat liegt am Dienstag laut RKI bei 1.301,3. In den Kliniken ist die Lage derzeit jedoch stabil. Dennoch liegen fast 1.200 Covid-19-Patienten in sächsischen Krankenhäusern.