Das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie nimmt bundesweit wieder zu. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonnabendmorgen eine bundesweite Inzidenz von 1.221. Auch in Sachsen steigen die Infektionszahlen weiter. Die Inzidenz für den Freistaat wurde mit dem Wert 1.316,5 angegeben. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 1.230,1. Binnen 24 Stunden sind 9.809 Corona-Infektionen neu hinzugekommen.