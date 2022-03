Die Corona-Wocheninzidenz ist in Sachsen weiter gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt sie aktuell bei 1374,4 . Tags zuvor hatte der Wert 1.321 betragen. Binnen eines Tages wurden 4.370 Neuinfektionen registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 1.259, 1 an, am Sonntag lag der Wert bei 1.231,1.



Die Zahl der Menschen, die in Sachsen seit Pandemiebeginn an oder im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt bei 14.376.