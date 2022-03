Corona-Zahlen aktuell Neuer Höchstwert bei Corona-Neuinfektionen in Sachsen

Noch nie in der Pandemie gab es so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Sachsen wie aktuell. Die Wocheninzidenz hat am Sonntag einen Höchstwert erreicht. In den Kliniken ist die Lage derzeit jedoch stabil.