Aktuelle Corona-Zahlen Wocheninzidenz in Sachsen sinkt weiter - aber 14 neue Todesfälle

Die Corona-Wocheninzidenz ist in Sachsen ist den zweiten Tag in Folge leicht gesunken. Am Mittwoch gab das RKI den Wert mit 1.145,2 an. Es wurden 14 neue Tote im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. 14.237 Todesfälle führen die Gesundheitsbehörden seit Beginn der Pandemie in Sachsen auf die Folgen einer Covid-19-Erkrankung zurück.