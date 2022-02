Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist weiter angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Montag 1.257,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet. Am Vortag lag die Inzidenz bei 1.186,2. Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen 5.186 neue Corona-Fälle registriert. Erstmals seit vier Monaten wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.