Die Corona-Inzidenz in Sachsen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstagmorgen bei 1.230,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Am Vortag betrug der Wocheninzidenzwert 1.170,7. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Sachsen 14.026 neue Corona-Fälle registriert und zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.