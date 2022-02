Die Corona-Inzidenz in Sachsen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntagmorgen bei 1.212,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag hatte die Wocheninzidenz bei 1.223,3 gelegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Sachsen 4.726 neue Corona-Fälle registriert und keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. 14.295 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Sachsen im Zusammenhang mit Corona gestorben.