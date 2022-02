In den sächsischen Krankenhäusern haben die Patientenzahlen Coronainfizierter auf Normalstationen in dieser Woche leicht zugenommen. Das zeigen die Auflistungen des sächsischen Sozialministeriums. Derzeit werden in den Kliniken auf Normalstationen 613 Corona-Patienten behandelt. Anfang der Woche waren es nur rund 600. Auf den Intensivstationen gehen die Bettenbelegung leicht zurück. Am Sonnabend mussten 133 Corona-Patientinnen und -Patienten intensivmedizinisch versorgt werden. Am Montag, 8. Februar, waren es noch 149 Patienten.