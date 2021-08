Am höchsten ist die 7-Tage-Inzidenz weiterhin im Landkreis Leipzig. Das RKI gab sie am Sonntag mit 29 an. In den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz ist der Inzidenzwert jeweils um einen Zähler gesunken. Alle Städte liegen aber weiterhin deutlich über dem Grenzwert von zehn. In Dresden gelten deshalb ab Montag wieder verschärfte Regeln in Bezug auf Treffen und die Maskenpflicht.