Deswegen gelten in der Landeshauptstadt seit Sonnabend wieder schärfere Vorschriften, um eine weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Im Landkreis Zwickau sind schon seit Mittwoch strengere Regeln in Kraft. Dort wird die 3G-Regel - Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete - etwa in der Innengastronomie, in Schwimm- und Sporthallen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen angewendet. In Leipzig müssen sich die Menschen von diesem Sonntag an wieder auf strengere Vorschriften einstellen.