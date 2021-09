In Sachsen soll es in der nächsten Corona-Schutzverordnung kein generelles 2G-Optionsmodell geben, wonach nur Genesene und Geimpfte Zugang zu bestimmten Einrichtungen und Angeboten bekommen. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Demnach gelten für den Zugang zu Geschäften des Einzelhandels, Supermärkten und Einkaufszentren weiterhin die jeweiligen Hygienekonzepte mit der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.

Bisher ist in diesen Bereichen bei Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 35 ein Impf-, Genesenen- oder negativer Testnachweis notwendig, um Zugang zu erhalten. Laut Ministerium ist das Anhörungsverfahren zur neuen Corona-Schutzverordnung noch nicht abgeschlossen. Die endgültigen Regelungen werden nach dem Beschluss der Staatsregierung am Dienstag im Anschluss an die Kabinettssitzung in einer Pressekonferenz vorgestellt.