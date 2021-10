Die Möglichkeit der 2G-Option hat in den letzten Wochen in den betroffenen Branchen für Diskussionen gesorgt. Wo die Regel angewendet wird, fallen Beschränkungen weg – zum Beispiel die Maskenpflicht oder das Abstandsgebot.

In den sächsischen Landkreisen zeigt sich aktuell, dass nur wenige Veranstalter die Option nutzen wollen. Der Landkreis Zwickau, der Landkreis Mittelsachsen und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge melden bislang je fünf Anmeldungen, der Erzgebirgskreis (Stand 6.Oktober) dagegen null. Die meisten Anmeldungen können die drei Großstädte Chemnitz (21), Dresden (23) und Leipzig (49) verzeichnen. Dabei handelt es sich bei den meisten Anmeldungen um Veranstaltungen oder Clubs. Die Gastronomie nutzt das Angebot zu einem noch kleineren Teil.

Das Chemnitzer Kulturbündnis "Hand in Hand" hat vor einer offiziellen Entscheidung eine Umfrage unter seinen Gästen durchgeführt. Das Ergebnis: 60 Prozent stimmten auf Instagram, Facebook und der Internetseite des Bündnisses für die Nutzung der 2G-Option. "Wir wollten den Fokus umlenken und schauen, was unsere Gäste unabhängig von unserer Meinung darüber denken", sagt Kai Winkler, Mitglied des Vorstandes bei "Hand in Hand". "Wir waren erstaunt, dass die Mehrheit für 2G gestimmt hat."