Eins steht mittlerweile fest: Am guten Wetter der vergangenen Woche allein lag es nicht, dass 7.000 Menschen in Sachsen nicht zur Zweitimpfung erschienen waren. Denn nach wie vor tauchten viele einfach nicht zum zweiten Termin auf, berichtet Kai Kranich, Sprecher des DRK Sachsen: "Der Trend setzt sich leider fort. Tatsächlich ist die Zahl gestiegen und wir haben in der Spitze an manchen Tagen in einzelnen Impfzentren bis zu 15 Prozent an Zweitimpfterminen, die nicht angetreten oder storniert worden sind."