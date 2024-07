Trotzdem sei es weiterhin wichtig, Präventionsarbeit zu leisten, so Forscher Christoph Meißelbach. Das bloße Zeigen von Schockbildern bei Besuchen der Polizei in Schulen hält er aber für wenig wirkungsvoll. Diese könnten dazu führen, dass junge Menschen, die Herausforderungen und Grenzgänge suchten, wie auf eine Werbeveranstaltung darauf blickten. "Wenn das also so krass ist, dann ist das vielleicht genau das, womit wir jetzt unsere Grenzen austesten können", erklärt Meißelbach.