Werbung werde danach bezahlt, wie viele Hörer man habe, erklärt Schenk. Wenn man jetzt eine Technologie wie UKW abschalte, die heute sehr breit genutzt werde, und auf einen neuen Standard umstelle, der in der Bevölkerung noch nicht so weit genutzt werde, dann komme automatisch weniger Geld in die Kasse. "Und das ist ein Problem für eine Branche, die jetzt in der Pandemie ohnehin schon große Probleme hatte", sagt der Medienminister und Chef der Staatskanzlei in Dresden.