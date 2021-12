Sachsen hofft auf eine höhere Beteiligung des Bundes an den DDR-Zusatzrenten. "Der Bund hat seinen Anteil zwar von 40 auf 50 Prozent erhöht, die Diskussionen gehen weiter", sagte der sächsische Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Er sprach von einer "Ungerechtigkeit im System".

Momentan nehme die Belastung mit den Zusatzrenten noch nicht ab. Sachsen müsse dafür pro Jahr etwa 800 Millionen Euro ausgeben - Geld, welches man für andere Dinge gut brauchen könne. "Uns hat von Anfang an geärgert, dass wir einen Teil des Rentensystems in die Länderhaushalte gedrückt bekamen", so Vorjohann weiter.