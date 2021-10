Personalie De Maizière neuer Präsident des Evangelischen Kirchentages

In knapp zwei Jahren findet der Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg statt. Als Präsident verantwortlich für die Vorbereitung ist nun der frühere Bundesminister Thomas de Maizière. Mit jungen Menschen will er die Herausforderungen unserer Zeit in den Blick nehmen.