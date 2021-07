Erst konnte ich gar nicht glauben, dass ich wirklich vor Gericht muss. Dann habe ich gemerkt, dass viele Freunde und Bekannte entsetzt waren, dass es überhaupt so einen Paragraphen gibt. Irgendwann habe ich gesehen, dass es ein öffentliches Interesse an diesem Thema gibt. Es geht ja nicht um mich oder eine einzelne Frau, die Informationen braucht. Es handelt sich um ein gesellschaftliches Thema mit der Frage: Stellen wir Frauen in Notlagen Informationen zur Verfügung oder setzen wir sie diesen widerlichen Webseiten der Abtreibungsgegner aus?