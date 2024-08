In Zittau nahmen laut Reporterangaben einige Hundert Menschen an der Demonstration für Demokratie teil. Aufgerufen hatten dazu unter dem Motto "SchönerLand. Heimat für alle" das Kulturbüro Sachsen und der Verein "Demokratie in Arbeit und Augen auf". Damit endete das mehrtägige Demokratiefest in der Zittauer Innenstadt. Musikalische Unterstützung erhielten die Organisatoren dabei von der Dresdner Band Banda Comunale. Viele Teilnehmer zeigten sich besorgt über das starke Abschneiden der AfD.