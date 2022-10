In Sachsen sind am Montag erneut Menschen wegen der Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Laut Polizei wurden mehr als 40 Versammlungen angemeldet. Die Proteste richteten sich gegen hohe Energiekosten und Inflation, die Politik im Ukraine-Krieg, teilweise auch gegen Coronamaßnahmen. Die Teilnehmerzahlen lagen auf dem Niveau der Vorwochen oder darunter. Größere Kundgebungen fanden laut Polizei in Leipzig, Chemnitz, Bautzen, Dresden, Zwickau und Schwarzenberg statt.