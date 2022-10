Zum Tag der Deutschen Einheit fanden in Sachsen zahlreiche Demonstrationen statt. Nach Informationen von MDR SACHSEN sind vor allem in Leipzig und Dresden zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Andere Demonstrationen waren unter anderem in Chemnitz sowie in Bautzen, Plauen und Rosswein angemeldet. Die Proteste richteten sich vor allem gegen die aktuelle Energie- und Russlandpolitik der Bundesregierung. Dazu gab es Gegenproteste.