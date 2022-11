Der Sächsische Förderpreis für Demokratie 2022 ist an sieben sächsische Initiativen verliehen worden. Die Kulturwerkstatt Geithain bekam den Hauptpreis und damit 5.000 Euro, wie die die Amadeu Antonio Stiftung am Montag mitteilte.



Die Jury setze mit der Wahl "ein deutliches Zeichen gegen den Abbau von Jugendzentren und Jugendsozialarbeit im ländlichen Raum", so die Stiftung. Die Kulturwerkstatt schaffe in ehrenamtlicher Selbstorganisation einen Freiraum für Jugendliche, welcher sich deutlich gegen die rechte Dominanz vor Ort positioniere.