Sächsische Initiativen haben sich am Sonntag am bundesweiten Aktionstag für ein AfD-Verbot beteiligt. In Dresden versammelten sich am Mittag Teilnehmer zu einer Kundgebung auf dem Schloßplatz. Sie trugen unter anderem Plakate mit der Aufschrift "Nie wieder Faschismus. Demokratie verteidigen" bei sich oder "Seid Menschen" - ein Appell der am Freitag verstorbenen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Nach der Kundgebung zogen Teilnehmer zum Neustädter Markt. Dort endete die Veranstaltung. Beobachtern zufolge beteiligten sich zwischen 350 und 500 Menschen. Bildrechte: MDR SACHSEN

Aktionsnetzwerk: Verbot als Statement

In Leipzig versammelten sich am Nachmittag Demonstranten auf dem Augustusplatz begonnen. Aufgerufen hatte dazu unter anderen das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz". Den Veranstaltern zufolge beteiligten sich rund 500 Menschen. Sie zogen vom Augustusplatz durch die Innenstadt zum Wilhelm-Leuschner-Platz. Organisatorin Irena Rudolph-Kokot sagte, das Aktionsnetzwerk betrachte Parteienverbote zwar prinzipiell kritisch. Die AfD sei jedoch eine Bedrohung für die Demokratie und den Staat. Ein Verbot sei ein Statement, das eine wehrhafte Demokratie setzen müsse, so Rudolph-Kokot. Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Die AfD missachte die Menschenwürde und sei eine konkrete Gefahr für das Leben aller Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, teilte das Netzwerk am Freitag in seinem Aufruf zur Demonstration mit. Die AfD sei keine demokratische Partei. "Die AfD kann und muss durch ein Parteiverbot gestoppt werden", hieß es. Notwendig sei "ein klarer Schritt gegen die Normalisierung von rechter Ideologie".