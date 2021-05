Für den 1. Mai sind laut Leipziger Polizei ein Dutzend Versammlungen im Leipziger Stadtgebiet, im Landkreis Leipzig und der Bornaer Region angemeldet worden. Unter anderem gibt es Kundgebungen vom Deutschen Gewerkschaftsbund und vom Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz". Die Polizei konzentriert sich vor allem darauf, Infektionsschutz und Versammlungsfreiheit in Einklang zu bringen. Neben den Kundgebungen in Leipzig sind auch in Dresden, Chemnitz und Plauen zahlreiche Demonstrationen geplant. Diese dürfen ebenfalls nur unter strengen Hygieneauflagen stattfinden.

Verboten bleibt hingegen ein Aufmarsch des III. Wegs in Leipzig. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Bautzen entschieden. Es folgt damit der Auffassung der Stadt Leipzig, dass die Versammlung wegen des Infektionsschutzes nicht vertretbar sei. Für den Aufzug in Leipzig sei in den sozialen Medien überregional geworben worden.