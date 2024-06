In mehreren Städten Sachsens sind am Sonnabend mehr als 20.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen. Die größten Kundgebungen und Demos fanden in Leipzig und Dresden statt, wo die Veranstalter von 15.000 und rund 8.000 Teilnehmern sprachen. Auch in Plauen und Freiberg hatten Aktionsbündnisse einen Tag vor dem Wahlsonntag zu Demos aufgerufen. In Chemnitz gingen bereits am Freitag Hunderte demonstrieren.