Unter anderem werde in diesem Jahr am Hauptbahnhof Dresden, in Borna und in Flöha gebaut, hieß es. Am Dresdner Hauptbahnhof wird unter anderem das kaputte Teflondach repariert. In Flöha werden Bahnsteige erneuert und Aufzüge installiert - schon seit 2021 bis 2023. Auch in Borna wird seit 2021 gebaut, ein neuer Personentunnel errichtet und Bahnsteige saniert.