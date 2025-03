Der 53. Deutsche Kleinkunstpreis geht in zwei Kategorien an Preisträger aus Sachsen. Das Duo "Zärtlichkeiten mit Freunden" aus Riesa erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Kleinkunst". Der Leipziger Kabarettist Bernd-Lutz Lange wird mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 22. März 2025 in Mainz statt.