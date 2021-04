Die Deutsch-Russische Rohstoff-Konferenz findet seit 2007 jährlich an wechselnden Veranstaltungsorten in Deutschland und Russland statt. (Symbolbild)

Die Deutsch-Russische Rohstoff-Konferenz findet seit 2007 jährlich an wechselnden Veranstaltungsorten in Deutschland und Russland statt. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Future Image

Im Zentrum der Diskussionen der Rohstoffkonferenz sollen die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Umweltschutz stehen. Das Programm, bestehend aus Plenartagungen, Panels und Diskussionen am Runden Tisch, soll den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich mit aktuellen Fachthemen und Zukunftsfragen auseinanderzusetzen. Eine Diskussionsrunde widmet sich der deutsch-russischen Kooperation beim Thema Wasserstoff.

Schon bei seiner Russland-Reise in der vergangenen Woche hatte Sachsens Ministerpräsident auf den Einfluss russischer Wirtschaftspolitik auf Sachsens Unternehmen und Betriebe hingewiesen.

In einem Gespräch mit dem stellvertretenden Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Wladimir Iljitschjow, sagte Kretschmer damals, die neue Strategie Russlands, Produktionsstätten im eigenen Land aufzubauen, sei für Zulieferer aus Sachsen ein "großes Problem". Vize-Minister Iljitschjow betonte, dass Russland an einer Zusammenarbeit etwa in Technologie- und Klimaschutzfragen interessiert sei.