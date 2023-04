Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) hat bis Ende April rund 50.000 Anträge für das neue Deutschlandticket gezählt. Davon gingen 48.000 bei den Dresdner Verkehrsbetrieben online oder in deren Kundenzentren ein, sagte ein VVO-Sprecher am Mittwoch. Nach Angaben der DVB bildeten sich bereits morgens ab 7 Uhr Warteschlangen. Laut VVO könnten nur Anträge pünktlich bearbeitet werden, die bis zum 10. April 2023 eingegangen waren. Für später eingegangene Bestellungen gelte eine Übergangsregel.

Auch in Leipzig ist der Andrang groß: In den vergangenen zwei Tagen haben sich bis zu 1.000 Kunden am Service-Center vor dem Hauptbahnhof über das Deutschlandticket informiert oder ließen ihre Chipkarte freischalten, sagte ein LVB-Mitarbeiter MDR SACHSEN. Hierzu haben die Verkehrsbetriebe zwei zusätzliche Mitarbeiter neben dem Eingang platziert. Viele Kunden und Kundinnen informieren sich bei ihnen zu den Bausteinen, mit denen sie das 49-Euro-Ticket im Netz der LVB individualisieren können. So kann man beispielsweise für zusätzliche 1,50 Euro bis zu drei Kinder, für 4,60 Euro einen Erwachsenen auf seine Karte mitnehmen.