Verträumt aus dem Fenster schauen, Musik hören, entspannt ankommen? Mit dem Deutschlandticket kann man den Regionalverkehr in Deutschland unbegrenzt nutzen. Bei einem Besuch in Ludwigshafen am Rhein habe ich es ausgiebig getestet. Der Deal ist klar: Man braucht keine extra Fahrkarte und nimmt dafür eine (weitaus) längere Reisezeit in Kauf. Doch wozu gibt es Wochenenden? Ich hatte an diesem schönen Sonntag genügend Zeit übrig. Von Ludwigshafen nach Dresden, mit dem Auto sind das 550 Kilometer. Mit einer guten ICE-Verbindung schafft man es in fünfeinhalb Stunden.

Über zehn Stunden - wenn alles klappt

Mit Regionalzügen sieht das schon anders aus. Zehn Stunden und 15 Minuten sagte die Bahn-App voraus. Wenn alles glatt geht. Doch ist das realistisch? Auch in Regionalzügen erlebt man viele Verspätungen mit teils kuriosen Begründungen. Zum Beispiel waren auf meiner Hinfahrt knapp zwanzig Minuten Verspätung entstanden. Begründung: "Ausfall der Technik. Der Lokführer muss leider vor jedem Bahnübergang halten und ihn manuell sichern".

An diesem Sonntag brachte ich folgenden Erfahrungswert ein: Wähle in der App eine "Minimale Umstiegszeit" von zehn Minuten. So umgeht man es wahrscheinlich, eine Stunde lang in Osterburken zu stehen, wenn der Anschluss schon weg ist. Kleiner Nachteil: Die Reisezeit verlängert sich dadurch. Bei mir summierten sich allein die Umstiegswartezeiten auf 111 Minuten.

Die Bahn bietet eine Vielzahl an Varianten, um regional von A nach B zu kommen. Die drei Kilometer von Ludwigshafen bis Mannheim wurde ich freundlicherweise chauffiert. Meine Verbindung lautete also wie folgt: Mannheim – Frankfurt – Kassel – Halle – Leipzig – Dresden. Ausgerüstet mit Stullen und Wasser für mehr als eine unerwartete Pampa-Pause stieg ich in die Bahn. Die Abfahrt erfolgte vier Minuten nach Fahrplan, was bei der Bahn bekanntlich offiziell als pünktlich gilt.

Der Verlauf meiner Route von Mannheim nach Dresden. Laut DB-Navigator-App war das die schnellste Verbindung mit den wenigsten Umstiegen. Bildrechte: Thorsten Kügler

Über Stockstadt und Rhein

Wichtiger Faktor: der Akkustand des Handys. In Regionalzügen gibt es erfahrungsgemäß nur sehr selten Lademöglichkeiten. Im RE 70 Richtung Frankfurt fand sich an jedem Platz eine Steckdose – nur leider funktionierte keine davon, wie mir die junge Frau mit dem Laptop vor mir bestätigte. Ich hatte 97 Prozent Ladung und begann schon einmal zu rechnen: Zehn Stunden Fahrt bedeuten zehn Prozent Akku pro Stunde. Ich nahm sicherheitshalber mein Buch aus dem Rucksack und begann zu lesen.

Steckdose vorhanden, Strom leider nicht. Bildrechte: MDR/Norman Jung

Einheimische hatten mir Gruselgeschichten von dieser Verbindung erzählt: Ausfälle, Bauarbeiten, Verspätungen. Doch der Zug rollte zwischen Getreidefeldern und Industrieanlagen zügig durch die Rheinebene. Am östlichen Horizont erhob sich der Odenwald, als wäre er ein richtiges Gebirge. Wir hielten unter anderem in Gernsheim, Stockstadt, Mörfelden – keinen der Ortsnamen hatte ich je gehört. Doch auch das macht den Charme des Regionalverkehrs aus. Der Wagen war nur halb gefüllt und es wurde auch Richtung Frankfurt nicht eng. Nach siebzig Minuten erreichten wir die Mainmetropole mit nur einer Minute Verspätung.

Das Sechs-Quadratmeter-Urinal

Im Winterurlaub in Österreich hatte ich überall Aufkleber gesehen: "Schön hier, aber waren Sie schon Mal im Frankfurter Bahnhofsviertel?" Trotz 34 Minuten Umstiegszeit nutzte ich die Gelegenheit zur Besichtigung nicht. Zu viel Gepäck. Vorbei an Junkies, Familien und Geschäftsmenschen wechselte ich direkt zu Gleis 15. Und siehe da, der Anschlusszug Richtung Kassel stand schon bereit. Auf der Anzeigetafel stand die Hiobsbotschaft: "Ein Wagen fehlt". Das Bild völlig überfüllter Wochenend-Regionalzüge geisterte durch meinen Kopf. Die Fahrt Richtung Kassel dauerte zwei Stunden und die wollte ich nicht im Stehen verbringen.

Dem Regionalexpress am Bahnhof Frankfurt fehlt ein Wagen. Bei erfahrenen Bahnfahrern kann diese Info für Stresspusteln sorgen. Bildrechte: MDR/Norman Jung

Daher lief ich bis zum Anfang des Zuges und stieg in den zweiten Wagen. Hier roch es ziemlich unangenehm. Und ich fand auch schnell heraus, warum: Der Toilettenraum stand voller Urin. Der Boden klebte schon im Gang davor und der Gestank war unerträglich. Also ging ich noch einen Wagen weiter und ließ mich nieder. Am Fenster, im oberen Zugteil. Perfekt. Jedenfalls fast: Der Wagen hatte keine Toilette. Ich beschloss, mich also auf die Stärke meiner Blase verlassen.

Frieren im Sommer