Die Frauen des DGB-Bezirks Sachsen fordern mehr Personal und bessere Bezahlung für frauendominierte Berufe. Diese sollen dadurch aufgewertet werden. "Die Frauen haben in der Pandemie mit großem Engagement den Laden in den sozialen Berufen, der Pflege und im Einzelhandel am Laufen gehalten", sagte die Gewerkschafterin Silvana Ernst-Birkigt bei der Bezirksfrauenkonferenz am Sonnabend in Dresden.