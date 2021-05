Unterstützung für die Gewerkschaften kommt von der Linken in Sachsen. Die Landesvorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann verwiesen auf mehr als 50 Arbeitskämpfe im Freistaat in den vergangenen zwölf Monaten. Das seien so viele gewesen, wie seit den 1990er Jahren nicht mehr. Leider hätten diese Streiks, Warnstreiks und Protestaktionen nicht immer die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten, sagte Hartmann und verwies auf die stattdessen große öffentliche Beachtung unter anderem für die Proteste gegen die Corona-Politik und -beschränkungen.

Die Corona-Pandemie habe die Gewerkschaftsarbeit stark erschwert, so der sächsische DGB-Chef. Betriebe seien entweder geschlossen oder der Zugang aufgrund der Hygienevorschriften nur sehr eingeschränkt möglich. Auch das habe dazu beigetragen, dass die Gewerkschaften in Sachsen im vergangenen Jahr unter dem Strich noch einmal 4.500 Mitglieder verloren hätten. Auf der anderen Seite würden auch die Gewerkschaften den Bewusstseinswandel in den jüngeren Generationen spüren, die sich wieder verstärkt gemeinsam für Ziele einsetzten. Im Gegensatz zum Gesamttrend seien mehr junge Menschen in die Gewerkschaften eingetreten, freute sich Schlimbach. Das sei sehr hoffnungsvoll für die Zukunft.